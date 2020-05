Agenzia delle Entrate aperta solo un giorno a settimana: caos all’ingresso, interviene la polizia

40 second read

E’ dovuta arrivare la polizia oggi 26 maggio a Termoli, in via delle Egadi, chiamata per un assembramento di fronte all’Agenzia delle Entrate. L’ufficio, nonostante la fine del lockdown, è infatti aperto al pubblico solo due ore nella mattina di martedì. Un’apertura che ovviamente è insufficiente a gestire la grande richiesta dell’utenza, anche se molte procedure sono state digitalizzate.