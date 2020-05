Chiese di Venafro pulite e igienizzate, ecco le nuove indicazioni per accedere

“Le nostre chiese sono state pulite ed igienizzate, pronte per celebrare insieme al popolo”. Così i Parroci di Venafro per informare i fedeli degli interventi nei diversi luoghi di culto perché siano accoglienti e sicuri al massimo. Queste le nuove capienze di talune chiese della città all’indomani delle nuove norme in tema di distanziamento e per prevenire contagi : Basilica di San Nicandro avrà una capienza di 45 fedeli, Chiesa di S. Simeone 28, Chiesa di Cristo 55 e Chiesa dell’Annunziata 70. Capienze contenute anche per gli altri luoghi di culto cittadini, ossia Parrocchia di Don Orione e Chiese di San Francesco, San Sebastiano e Ss. Martino e Nicola. Quindi le raccomandazioni: non è consentito l’accesso a persone con temperatura corporea superiore a 37,5° o che hanno avuto contatti con persone positive al sars-covid 2 nei giorni precedenti, entrare ed uscire alla chiesa attraverso le porte dedicate rispettando la distanza di m. 1,50 dagli altri fedeli, indossare la mascherina, occupare il posto contrassegnato con X, non dare il segno della pace, depositare eventuali offerte negli appositi contenitori, igienizzare le mani al dispenser situato all’ingresso, avere almeno m 1,00 di distanza dalla persona a destra o sinistra, per ricevere la Santa Comunione attenersi alle disposizioni del celebrante, non sostare in chiesa o sul sagrato dopo la celebrazione e non dare la mano o abbracciare fisicamente nessuno. Quindi gli orari in alcune chiese : nella Chiesa di San Simeone sabato 23 h 18,30 S. Messa prefestiva, domenica 24 maggio h 8,30 S. Messa nella Chiesa di Cristo, h 11,30 Santa Messa nella Chiesa di Cristo ed h 18,30 Santa Messa nella Chiesa di San Simeone. Per il “Mese di San Nicandro” in corso presso la Basilica del Patrono si ricorda che dopo le preghiere del mattino alle h 6,30 la Santa Messa si celebra ogni giorno alle h 12,00, orario nuovo rispetto al passato, con nuova celebrazione alla h 19.00.

Tonino Atella