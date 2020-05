43 second read

Incidente alle Tremiti, traghetto subito riparato e di nuovo in servizio

Subito riparato e rimesso in servizio il traghetto della Tirrenia finito ieri sulla scogliera alle Tremiti. Le verifiche tecniche sono terminate questa mattina a Termoli e l’imbarcazione poco dopo le undici è potuta ripartire per le isole. Lievi dunque i danni riporatati nell’impatto che non aveva comunque causato feriti tra le poche persone a bordo (erano sette i passeggeri oltre ai membri dell’equipaggio).