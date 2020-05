Coronavirus: nessun positivo su 89 tamponi processati e 5 guariti. Toma: “Molise tra le prime regioni in Italia per livello di sorveglianza”

Emergenza coronavirus in Molise. L’Asrem ha diffuso l’ultimo bollettino. Nessun positivo riscontrato su 89 tamponi processati nelle ultime ore. 5 i guariti: 2 di Campobasso, 2 di Belmonte del Sannio e 1 di Poggio Sannita. I guariti salgono complessivamente a 214. Gli attualmente positivi sono 178 mentre le persone che si sono contagiate dall’inizio dell’emergenza sono 432 su un totale di 13315 tamponi processati. Restano 8 le persone ricoverate al Cardarelli di Campobasso di cui due in Terapia Intensiva.

Mappa dei contagi per comuni (per residenza) – 24 su 136

Attualmente positivi

112 – Campobasso

15 – Termoli

9 – Cercemaggiore

7 – Belmonte

4 – Baranello, Portocannone

3 – Agnone, Isernia

2 – Campochiaro, Montagano , Poggio Sannita, Riccia,

1 – Campolieto, Castellino del Biferno, Guglionesi, Jelsi, Montaquila, Petacciato, Petrella Tifernina, Ripalimosani, Santa Croce di Magliano, San Giuliano del Sannio, San Martino in Pensilis, Vinchiaturo

Il Governatore Toma, intanto, in un post su facebook ha detto “che il Molise è tra le prime regioni in Italia per livello di sorveglianza su Coronavirus e ha mostrato un grafico (Fonte: Protezione Civile) in cui è evidenziato appunto il livello della nostra regione sulla base del parametro dei tamponi diagnostici per 1000 abitanti