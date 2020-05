Covid 19 a Montaquila, il sindaco Marciano Ricci: “Tutto sotto controllo”

Montaquila, il sindaco, Marciano Ricci, afferma: “In merito alla notizia circolata sui media e su Facebook, circa la presenza di un cittadino, rientrato da fuori Regione e risultato positivo al COVID-19, vi invito a mantenere la calma. Vi informo che, già dal rientro, il cittadino in questione, in via precauzionale, si era posto in quarantena volontaria, rispettando l’intero protocollo. Si porta a conoscenza della popolazione che il sottoscritto era già stato informato dalla ASREM del rientro e che erano già state attivate tutte le misure atte al monitoraggio sull’obbligo della quarantena, così come per tutti gli altri concittadini rientrati da fuori Regione. L’autorità competente ha effettuato gli esami necessari e la situazione è sotto controllo. Invito tutti a mantenere la calma e a mantenere alto il senso di responsabilità ricordando, ancora una volta, che il virus non è sparito e che sono sempre vietati gli assembramenti di persone in luoghi pubblici e privati e ricordo a tutti di osservare le regole sul distanziamento sociale nonché quelle in merito all’uso dei dispositivi individuali”.