Coronavirus, un positivo a Campobasso e 5 nuovi guariti

L’aggiornamento sui casi di Coronavirus in Molise. L’ultimo bollettino Asrem, di stasera, riporta un nuovo positivo su 209 tamponi processati. Si tratta di una persona di Campobasso che vive da sola, fa sapere l’Asrem che sta ricostruendo la mappa epidemiologica e i contatti per capire l’origine del contagio. 5 invece le persone guarite: 3 di Campobasso, una di Termoli e una di Montenero di Bisaccia. Il totale dei guariti sale dunque a 209. Un positivo della comunità Rom ricoverato in Malattie Infettive a fronte di 3 altri Rom dimessi sempre da Malattie Infettive del Cardarelli, dove al momento sono ricoverate 8 persone di cui 2 in terapia intensiva. Gli attualmente positivi in Molise sono 183, mentre sono 432 le persone che sono risultate positive al coronavirus dall’inizio dell’emergenza su un totale di 13226 tamponi processati.

Mappa dei contagi per comuni (per residenza) – 24 su 136

Attualmente positivi

114 – Campobasso

15 – Termoli

9 – Cercemaggiore e Belmonte

4 – Baranello, Portocannone

3 – Agnone, Isernia, Poggio Sannita

2 – Campochiaro, Montagano , Riccia,

1 – San Martino in Pensilis, Jelsi, Ripalimosani, San Giuliano del Sannio, Santa Croce di Magliano, Vinchiaturo , Petrella Tifernina, Guglionesi, Campolieto, Castellino del Biferno, Montaquila, Petacciato