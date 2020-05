Coronavirus, trend in discesa: tre positivi, di cui due rientrati da fuori regione. Aumenta il numero dei guariti

Continua in trend in discesa del contagio in Molise, in linea con quanto sta accadendo in tutta Italia. Dai 363 tamponi processati nelle ultime 24 ore sono emersi 3 positivi: due a Campobasso, 1 a Castellino del Biferno. I due casi del capoluogo sono uno appartenente al cluster rom, l’altro è una persona rientrata da fuori regione sottoposta a test sierologico, come pure l’altra persona rientrata a Castellino. Intanto altre 9 persone sono guarite: 3 di Campobasso, 1 di Termoli, 1 di Ferrazzano e 4 di fuori regione. Si segnala un solo nuovo ricovero a malattie infettive. Sono 12616 i tamponi processati dall’inizio dell’emergenza. E’ sceso a 194 il numero degli attualmente positivi, mentre i tamponi positivi sono 426, 11.747 quelli negativi. 191 i pazienti guariti.