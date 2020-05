Comune Isernia. Pubblicato l’avviso per il sostegno economico alle famiglie in difficoltà

Il sindaco Giacomo d’Apollonio e l’assessore alle politiche sociali Pietro Paolo Di Perna, rendono noto che, sul sito web del Comune di Isernia, è stato pubblicato l’avviso per il sostegno economico alle famiglie in difficoltà in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid-19. «I destinatari del contributo – ha dichiarato d’Apollonio – sono i nuclei familiari colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto della pandemia da Covid-19, e il sostegno economico è finalizzato a far fronte al pagamento delle utenze e del canone di locazione dell’abitazione di residenza, limitatamente alle utenze e ai canoni scaduti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020». «La concessione del contributo economico – ha aggiunto l’assessore Di Perna – avverrà fino a concorrenza delle somme disponibili, pari a euro 142.341,35, un importo messo a disposizione dalla Regione Molise attraverso il Fondo regionale di solidarietà sociale. Si tratta d’un intervento importante e significativo, a beneficio di chi si trova in particolare stato di necessità». Il modello di domanda è allegato all’Avviso ed è scaricabile dal sito internet del Comune. Le istanze potranno essere presentate entro le ore 18 di martedì prossimo 26 maggio, a mezzo pec all’indirizzo comuneisernia@pec.it oppure pec attraverso i seguenti patronati: Caf Federdipendenti, Patronato Labor, Patronato Encal-Cisal, Patronato Epas. Per informazioni, contattare il numero 0865.449275 dalle ore 10 alle 12, nei giorni di giovedì 21, venerdì 22, lunedì 25 e martedì 26 maggio.