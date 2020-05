Cambio della guardia nella giunta comunale di Limosano, si dimette Enzo Del Gobbo entra Giusy D’Addario

Share on Twitter

Cambio della guardia nella giunta comunale di Limosano, si dimette Enzo Del Gobbo. Il sindaco Angela Amoroso, dopo aver ricevuto le dimissioni dalla carica di assessore, da parte del consigliere Enzo Del Gobbo, ha provveduto alla sua sostituzione con la nomina di un assessore esterno. Enzo del Gobbo, nel mese di dicembre 2018, è stato nominato a sua volta assessore in sostituzione del dimissionario Fabio D’Orfeo. Il nuovo nome dell’esecutivo è Giusy D’Addario “cittadina non facente parte del consiglio comunale”, questa è la dicitura riportata nel decreto del sindaco, con una Laurea magistrale in Imprenditorialità e Innovazione, conseguita con il massimo dei voti. L’altro componente della giunta è il vicesindaco Antonio Rossi, mentre il consiglio comunale annovera, nel gruppo di maggioranza “Insieme”, i seguenti consiglieri: Angelo Colavecchia, Ronaldo Mitri, Ester Mattiaccio, Amedeo Fiorucci, Francesco Amore, Enzo del Gobbo. Tra i banchi dell’opposizione, afferenti al gruppo “Spiga di grano”, ci sono Antonella Del Gobbo, Marcellino Corvinelli, Nicola Colavecchia.