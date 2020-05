Consiglio Federale a sorpresa riparte la Lega Pro. Chiude tutta la Lnd

Da poco è terminato il Consiglio Federale della Figc. In attesa delle comunicazioni ufficiali la linea adottata è praticamente definite. Ripartono i campionati di Serie A, Serie B e Lega Pro, mentre si chiude tutta l’attività della Lega Nazionale Dilettanti. A partire dalla serie D sino a tutti i campionati dei vari comitati regionali come Eccellenza, Promozione, Prima, seconda e terza categoria. Stop anche al calcio femminile. Insomma se per la serie A e la serie B era chiara ormai da giorni la linea federale, il Consiglio ha di fatto sconfessato la proposta del presidente Ghirelli (Lega Pro) di chiudere la terza serie nazionale in anticipo. In merito alla LND nessuna sorpresa, con la linea del presidente Sibilia che non ha trovato grossi intoppi. Venerdì 22 maggio, poi, in occasione del Consiglio della LND, si saranno le decisioni ufficiali su promozioni e retrocessioni. L’orientamento resta quello di promuovere le prime e bloccare le retrocessioni.

Infine cambiano le date per la chiusura della stagione. I tre campionati che riprenderanno, almeno si spera, dovranno chiudere i battenti entro il 20 agosto, con la chiusura definitiva della stagione 2019/2020 prorogata al 31 agosto.