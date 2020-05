Comune di Trivento, in settimana la consegna dei buoni alimentari. Dei circa 40mila euro stanziati dal Governo, 10mila sono stati subito trasferiti dall’amministrazione comunale di Trivento alla Caritas diocesana, per fare fronte alle necessità più impellenti della popolazione. Per la restante parte, il 2 maggio è stato aperto l’avviso pubblico per l’erogazione dei buoni alimentari, che in settimana saranno consegnati a chi ne avrà diritto, “stiamo predisponendo il bando per il rimborso di bollette e affitti – annuncia l’assessore alle Politiche sociali, Sandra Stinziani – con il finanziamento regionale di circa 31mila euro. Purtroppo, per via dell’emergenza sanitaria ancora in atto – aggiunge il Vicesindaco – sono slittate le date di inizio di diverse attività e mi riferisco all’attivazione dei Progetti di Utilità Collettiva, con i percettori del Reddito di Cittadinanza. Inoltre, stiamo valutando i Lavori di utilità diffusa e, sempre in settimana, avremo i primi riscontri. A breve ripartiremo anche con i volontari del Servizio civile”. Dopo la fase di piena emergenza, si passa ora ad azioni più strutturate, con il Decreto Rilancio saranno messe in campo risorse per la ripartenza di diversi settori strategici della nazione.