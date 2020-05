Nelle ultime ore Cosimo Sibilia ha dichiarato alla Gazzetta di Mantova che il consiglio federale di martedi esprimerà le linee guida da ottemperare anche nelle categorie minori per la chiusura ufficiale ed anticipata della stagione 2019/2020.

Bisognerà decretare nove promozioni – ha fatto sapere il presidente che null’altro ha aggiunto circa le retrocessioni che, come si sa, potrebbero rimanere in sospeso. Sembra che il governo del calcio in collaborazione con quello politico si sia tutelata prevedendo una norma ad hoc contro il ricorsi che si annunciano a pioggia avverso il congelamento delle decisioni. Attenzione: non si prevede che i ricorsi non vengano ammessi, ma che lo possano essere soltanto davanti al collegio di Garanzia del Coni senza altri gradi di giudizio. Il che equivarrebbe a velocizzare qualsiasi controversia possa sorgere e a concentrare tutto in un unico grado.

Sibilia ha fatto sapere di attendere con ansia un contributo cospicuo da destinare al movimento della Lnd composto da tante piccole società molto spesso condizionate alle elargizioni di piccole aziende. Affinché il movimento possa contenere il più possibile le mancate iscrizioni, il governo dovrebbe prevedere un fondo di 400 milioni di euro più volte annunciato dal ministro, ma mai tradotto in provvedimento, ha detto Sibilia.



Le molisane di quarta serie riceveranno in settimana la notizia del congelamento delle rispettive posizioni: il Campobasso sarà secondo a 52 punti, l’Agnone settimo con quaranta e il Vastogirardi archivierà il primo anno di serie D al decimo posto con 34 punti. Tutto quello che succederà dalla fine di maggio in poi ancora non è dato sapere. Il Campobasso scalpita per reclamare comunque un posto a tavolino fra i professionisti. Nell’ambiente rossoblu iniziano a circolare anche le voci di mercato che forse definire premature è poco: il baby attaccante Zammarchi di proprietà del Cesena è tornato in Romagna, ma la dirigenza rossoblu farà di tutto per farlo tornare i n Molise secondo un prestito rinnovato oppure, perche no, provando ad acquistare il promettente attaccante che tanto piace a Cudini. Anche a proposito dello staff ed a prescindere dalla categoria di appartenenza, si dovrebbe andare avanti con l’allenatore marchigiano in panchina e De Angelis alla direzione tecnica. Un rapporto basato su profonda fiducia reciproca e che, secondo i bene informati, sarebbe stato suffragato dal rinnovo di Cudini al termine di una recente partita interna del Campobasso.

Tutto questo mentre anche ad Agnone si inizia a pensare gradualmente al futuro. In alto Molise non ci sarà nulla da stravolgere. Anzi, va detto che il settimo posto che a breve sarà ufficiale è un qualcosa di lusinghiero tenuto conto che solo un anno calcistico fa si stava lottando per rimanere in serie D. in casa Agnone non sarà facile trattenere alcuni pezzi forti della rosa granata e sui quali ci sono gli occhi di molte società: fra questi citiamo Nicolao, lo stesso Allegra, difensore con il vizio del gol, e Meiri. Tutto questo a testimonianza dell’ottimo lavoro svolto dal collaboratore tecnico Rullo e da tutta la batteria di dirigenti granata.