Rintracciato dopo la notte, anziano disperso a Pietrabbondante

Ore di forte apprensione a Pietrabbondante, dove dalla tarda serata di ieri non si avevano più notizie di un anziano del posto, allontanatosi per una passeggiata e non rientrato nella propria abitazione. A dare l’allarme ai Carabinieri i familiari dell’uomo che non riuscivano più a rintracciarlo telefonicamente. Gli uomini in divisa hanno immediatamente attivato un complesso dispositivo di ricerche, allertando i Vigili del Fuoco ed il personale del Soccorso Alpino. Subito gli operanti sono intervenuti sul posto e setacciato in lungo e largo i boschi. Solo nella mattinata la buona notizia, l’anziano è stato rintracciato a circa 10 km di distanza dalla propria abitazione, nei pressi di una strada, in buone condizioni di salute. Probabilmente, l’uomo con l’arrivo della notte ha perso il senso dell’orientamento non riuscendo più a trovare la strada di casa ma, fortunatamente, anche per l’impegno di tutte le forze intervenute, la vicenda si è risolta nel migliore dei modi.