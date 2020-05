Pietrabbondante. Ritrovato in buone condizioni l’anziano che si era perso nei boschi

Buone notizie da Pietrabbondante: poco fa è stato ritrovato l’anziano di Pietrabbondante, di cui non si avevano notizie da ieri. L’uomo era visibilmente provato per la notte passata all’addiaccio, ma in buone condizioni di salute. Lo ha notato a bordo strada un suo conoscente che era appena uscito per andare a lavorare. I soccorritori hanno subito contattato la centrale operativa del 118 per affidarlo alle cure dei sanitari. L’uomo, di 86 anni, residente in località Ortovecchio, non era tornato a casa dopo essere uscito per una passeggiata nei boschi adiacenti l’abitazione. A dare l’allarme i familiari. Sul posto Carabinieri e Vigili del fuoco. Impegnati sin da subito nelle ricerche anche gli uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS). L’anziano è stato cercato tutta la notte. In mattinata è arrivata la buona notizia.