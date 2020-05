Lavoro e scuola in rete ai tempi del Coronavirus. Il Comune di Castelmauro attiva la copertura internet veloce

Copertura Internet veloce, attivato il nuovo servizio a Castelmauro. Ad informare la cittadinanza è il primo cittadino Flavio Boccardo, in una nota che ufficializza la copertura internet veloce FTTCAB fino a 100/200 MB in download. “Questa amministrazione va incontro ai nuovi bisogni di connettività per svolgere dalle proprie case lo smart working, la didattica digitale per ragazzi e molto altro – fa sapere il sindaco Flavio Boccardo – in questo momento storico che stiamo vivendo a causa del Covid – 19, è fondamentale avere una connessione internet veloce”. Il sindaco Boccardo poi ricorda il suo impegno in questo settore, sin dal 2009, quando ricopriva la carica di vicesindaco, con l’attivazione della connessione di telefonia mobile veloce. Circa 4 anni fa, è stata portata la fibra nella centrale telefonica di via Palumbo. Nel 2018 sono stati eseguiti i collegamenti nelle varie centrali del paese e “oggi finalmente – chiude il sindaco Boccardo – siamo riusciti ad avere il collegamento internet veloce per tutti i cittadini”. Infine, Boccardo coglie l’occasione per ricordare a tutti che l’emergenza Covid-19 non è ancora finita e invita a rispettare le regole note oramai a tutti.