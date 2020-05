L’ultimo decreto legge dell’8 aprile 2020 ha stabilito altre misure di intervento straordinario in favore dello sport. Sono stati introdotti nuovi finanziamenti sportivi destinati a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche che a causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus hanno bisogno di liquidità. Definiti i criteri per l’accesso al Comparto Liquidità del Fondo di Garanzia gestito dall’Istituto per il Credito Sportivo. La prima misura è il ”Mutuo Light Liquidità”, che consentirà ad Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche di accedere a finanziamenti a tasso zero e senza garanzie, da un minimo di 3000 euro ad un massimo di 25000 euro. La cifra erogata a favore del club non potrà essere superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio o rendiconto approvato. Per conoscere i criteri di accesso al credito sportivo CLICCA QUI