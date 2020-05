Isernia, San Pietro Celestino in formato ”ridotto” per il Covid 19

Un San Pietro Celestino in formato ridotto per le misure di contenimento previste dalla fase due. Comunque la bella notizia è che nel giorno dedicato al Santo Patrono di Isernia, la cattedrale ha aperto le sue porte, anche se in forma ridotta e contingentata a causa delle misure di sicurezza previste per la fase due. Purtoppo il Covid ha impedito la messa in scena di una nuova rappresentazione dell’arrivo di papa Celestino a Isernia, infatti oggi 19 maggio, se non si fosse verificata la pandemia da Covid 19, per le strade del centro storico di Isernia sarebbe tornato il corteo in costume che solo l’anno scorso attirò su Isernia l’attenzione di tutta la stampa, non solo nazionale ma anche internazionale. Purtoppo è saltatao tutto complice il Coronavirus, il Comune comunque esporrà nell’atrio dell’auditorium i costumi più belli. Intanto per quest’oggi funzione religiosa riservata a una piccola delegazione di fedeli, non più di cinquanta, e alle autorità.

