Coronavirus, oggi nessun caso positivo e 10 persone guarite su circa 200 tamponi processati

Dopo diversi giorni, in Molise oggi zero casi positivi su 195 tamponi processati. Altre 10 invece le persone guarite: 5 di Campobasso, 2 di Termoli, una di San Giovanni in Galdo, un guarito di Castropignano (Il dottor Stefanelli) e una persona di Larino. Sono 206 gli attualmente positivi, mentre sono 422 le persone che hanno contratto il virus dall’inizio della pandemia per un totale di 11517 tamponi processati.

Sono saliti a 174 i guariti. 11 le persone ricoverate al Cardarelli di cui due in terapia intensiva.

Tra i tamponi negativi oggi anche quelli sui vicini di casa dei rom contagiati a Termoli. Sono state censite 956 persone rientrate da fuori regione. 467 i test sierologici eseguiti. Riscontrato 1 positivo igm e 15 igg, su cui sono stati poi fatti i tamponi molecolari.