Calcio, Campobasso la società approva i bilanci. Ripianati 996 mila euro di debiti

Importante comunicato della società del Campobasso Calcio. Il team rossoblu, a seguito dell’assemblea dei soci, ha deliberato di approvare e depositare i bilanci relativi agli anni 2016, 2017 e 2018. Dal testo del comunicato la società ha sottolineato: “documenti mai depositati prima”. Tutto questo attraverso un finanziamento soci di HALLEY HOLDING che ha deliberato di ripianare le perdite pregresse di Euro 996 mila cumulate al 30.06.2019. Insomma un milione di euro di perdite pregresse accumulate da tutte le gestioni precedenti a quella di Mario Gesuè. Inoltre l’Assemblea Straordinaria della società ha operato un aumento del capitale sociale di 90.000 euro per mettere in sicurezza il club e renderlo ancora più stabile. Un’opera importante della società rossoblu che dimostra ancora una volta la volontà di continuare a Campobasso e farlo in un certo modo. In un’ottica di crescita e speriamo anche in categoria superiore a partire dal prossimo campionato. Detto questo non possiamo non fare un passaggio sulla vicenda dei debiti pregressi. Un milione di euro accumulati, cifra riportata dalla società, sono una voragine davvero difficile da comprendere appieno. A partire dalla gestione Perrucci, passando per Leone e De Lucia, sicuramente in questi anni si sono creati i buchi del Campobasso Calcio. In due parole se non fosse arrivato Mario Gesue con tutto il suo staff, oggi sicuramente il Campobasso Calcio non esisterebbe se non in un’ottica regionale.

Eppure la rinascita aveva fatto ben sperare, ricordiamo subito il campionato di eccellenza vinto insieme alla Coppa italia nazionale, poi il passo più lungo della gamba. La volontà di cercare il salto di categoria, dimenticando in primis il portafoglio (senza soldi non si cantano messe dice un vecchio adagio) e poi una sostanziale mancanza di professionalità e competenza sia dal punto di vista amministrativo – contabile sia da quello tecnico. Insomma presidente e staff sono riusciti a creare buona parte dei debiti oggi ripianati da Gesue. Inutile parlare poi della gestione Leone – De Lucia, presidenti per acclamazione dello spirito santo ma senza potere di firma. Per finire appena un anno fa non dimentichiamo il tentato blitz da parte di Circelli, per provare ad escludere proprio lo stesso Gesue dalla società. Ricordiamo la conferenza stampa di Polcino, ex direttore generale, che disse “Il tempo sarà galantuomo” riferito a Gesue. Abbiamo visto poi come sono andate le cose…. e le parole dell’ex presidente Circelli che in buona sostanza annunciava azioni legali per poter tornare al timone della società tutto questo per il “bene” del Campobasso calcio. Non possiamo dimenticare anche i tanti personaggi vicini al calcio del capoluogo di regione, che hanno sempre spalleggiato tutti questi anni di sperperi e tanta tanta confusione. Il passato è il passato, questo è vero, ma ogni tanto abbiamo necessità di porre l’accento su tutto quello che è successo negli ultimi anni. Detto questo la speranza è che si possa giocare il campionato di Lega Pro. Nella nota stampa, la società ha confermato sia l’allenatore Cudini, sia il direttore sportivo De Angelis per la prossima stagione. La coppia tecnica insieme al responsabile dell’area tecnica Luigi Mandragora sono già al lavoro per la nuova stagione. Sempre in attesa del Consiglio Federale della Lnd in programma domani che dovrebbe di fatto chiudere in modo definitivo la stagione 2019 -2020.