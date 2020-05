Attesa per il nuovo protocollo per gli allenamenti di squadra

La proposta del nuovo protocollo è operativa. La Lega di serie A ha confezionato il documento dopo un’approfondita analisi. Nel nuovo protocollo prevederà niente più gruppo chiuso, con i giocatori che potranno riguadagnare la strada di casa al termine degli allenamenti. Termometro prima degli allenamenti, chi avrà ha più di 37,5 sarà stoppato.

Ma la novità più grande riguarda il da farsi in caso di positività di un giocatore. Dopo aver disposto l’immediato isolamento della persona, sarà tutta la squadra ad andare in isolamento per due settimane, ma all’interno del centro sportivo e proseguendo gli allenamenti. Detto questo, la disposizione non risolverebbe il problema durante il momento agonistico della ripresa del campionato, ma per avere novità in tal senso si dovrà aspettare lo sviluppo della curva epidemiologica nei prossimi 10-12 giorni.

Inoltre, prima dell’invio del documento il presidente della Lazio Lotito ha chiesto di poterne prendere visione. Richiesta che per il presidente Dal Pino non poteva essere soddisfatta: il documento avrebbe dovuto allo stesso modo essere inviato agli altri club, di cui magari dover recepire anche le più piccole correzioni.

Poi la questione del cambio tra allenamenti individuali e di squadra. Il Dpcm non basta. Ci vogliono delle linee guida che il Cts deve validare per portare poi alla pubblicazione sul sito del ministero con lo Sport. Anche oggi i calciatori dovranno allenarsi soltanto in forma individuale. Con le nuove linee guida, sarà possibile farlo invece in piccoli gruppi, anche con il pallone, però sempre osservando il distanziamento di due metri. Infine, il test molecolare, l’esame del tampone viene effettuato a 72-96 ore dall’inizio degli allenamenti di gruppo e verrà ripetuto ogni 4 giorni. Il test sierologico per la ricerca degli anticorpi verrà effettuato all’inizio degli allenamenti collettivi e poi ogni 14 giorni. I giocatori (e il resto del gruppo squadra) vengono divisi in due e non più in tre gruppi