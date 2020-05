In questo video una delle prime attività che la società sportiva ASD Sporting Bovianum svolge, la ginnastica ritmica, la ginnastica per tutti.

Nelle immagini, le esibizioni delle ginnaste che hanno partecipato alle Manifestazioni Nazionali dei festeggiamenti dei 150 della Federazione Ginnastica d’Italia, svoltesi a Roma ai Fori Imperiali a settembre 2019 e a Napoli al Teatro Mediterraneo a Dicembre 2019, alla Gymaestrada regionale di Vinchiaturo e Campobasso, alla Festa della Ginnastica di Bojano e Vinchiaturo. Oltre alle immagini della gara del Trofeo CONI Nazionali svoltosi a settembre 2019 a Isola di capoRizzuto in Calabria, e della Festa della Ginnastica Nazionale di Rimini a Giugno 2019. Infine le immagini delle gare del Campionato di Specialità Gold, svoltasi a Campobasso lo scorso Novembre 2019, dove la nostra Ginnasta Marzia Salvatore ha ottenuto il primo posto nella Specialità Nastro e il pass per i Campionati Italiani. L’organizzazione della gara del Campionato di Specialità Gold di Ginnastica Ritmica – Zone Tecniche 3 – 4 – 5, Gara del Calendario Agonistico Nazionale FGI, svoltasi a Campobasso il 2 e 3 Novembre 2020, è stata assegnata alla nostra Società sportiva, dalla Federazione Ginnastica d’Italia. Per la prima volta nella nostra regione abbiamo avuto l’onore di organizzare una competizione così importante, di rilevanza nazionale, in quanto gara di qualificazione ai Campionati Italiani di Specialità Gold di Ginnastica Ritmica. La competizione ha visto la partecipazione di circa 300 ginnaste, delle zone Tecniche 3 – 4 – 5, provenienti dalle regioni: Umbria, Marche, Abruzzo, Toscana, Lazio, Sardegna, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. Una Gara così importante e spettacolare di ginnastica ritmica, non era mai stata organizzata nella nostra regione. Infatti la nostra società ha superato a pieni voti l’organizzazione di questo evento: la Federazione ci ha elogiati e il vice Presidente della Federazione Ginnastica d’Italia ha scritto di noi sul sito di federginnastica: “Battesimo superato a pieni voti dal Molise che entra, così, nelle location dove la Federginnastica, con le opportune sinergie, può programmare futuri eventi culturali, addestrativi ed agonistici”.

Tutto questo, chiaramente è possibile grazie alle sinergie di un team di tanti collaboratori: Assunta Iannetta, Annarita Paiano, Rosapia Lucarelli, Marianna Marchiani, , Vito Blanco, Gianni Policella, Antonio Patullo, Roberta Scinocca, Annalisa D’Avorio, Iannone Paola, Stefano Scopinaro e Amanda Spina, che insieme alla Direttrice Tecnica della società, Antonella Policella, contribuiscono con la loro professionalità alla diffusione delle varie discipline della ginnastica: la ritmica, l’artistica, la ginnastica per tutti e Salute e Fitness, promuovendole come corretti stili di vita e come strumento di prevenzione per migliorare il benessere psicofisico a tutte le età.