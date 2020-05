Riaprono le attività commerciali, riparte la mobilitazione dei sindacati. Davanti alla sede della Giunta regionale, a Campobasso i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil si sono dati appuntamento per denunciare il metodo seguito dal presidente della Regione, Donato Toma, che in questi mesi di pandemia ha ignorato la richiesta di confronto più volte reiterata dalle parti sociali. Eppure le emergenze sul tappeto sono tante, acuite proprio dall’emergenza Coronavirus. Il sindacato non ci sta e lancia l’ultimatum al governo regionale. In assenza di un confronto attueremo iniziative di protesta per farci ascoltare, hanno detto. A finire sotto accusa, dunque, il metodo seguito dal governatore. Un rifiuto netto al dialogo, ad ascoltare le proposte delle parti sociali per affrontare una situazione che è estremamente difficile.