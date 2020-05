Emergenza Covid-19, parte la fase 2. L’amministrazione comunale di Trivento si impegna per le attività commerciali. “La riapertura tanto attesa di molte attività di oggi 18 maggio – fa sapere il sindaco Corallo – è certamente un segnale molto positivo. Molte imprese ed attività commerciali avranno sicuramente bisogno di essere accompagnate nella ripresa e noi come Amministrazione faremo, lo ribadisco, la nostra parte liberando risorse che confidiamo potranno tornare ad essere disponibili nel bilancio comunale che al momento non consente interventi di carattere straordinario, anche attraverso dei correttivi al decreto “Cura Italia” già in parte apportati dal decreto “Rilancio Italia” che dovrà essere convertito in legge. Voglio evidenziare che non sarà certamente un ritorno alla normalità e alle nostre abitudini precedenti in quanto il Coronavirus non è certamente scomparso. Dovremo continuare ad osservare tutte le misure di distanziamento, il divieto di assembramento, continuare ad adottare i dispositivi di protezione e seguire le linee guida inerenti le attività commerciali per ridurre al massimo il potenziale rischio di contagio. Come comunità abbiamo dimostrato sino ad oggi grande senso di responsabilità, siamo un Comune a contagio 0 e certamente non possiamo correre il rischio di vedere vanificati tutti gli sforzi compiuti. Vinceremo la sfida della riapertura – chiude Corallo – solo mantenendo un alto livello di consapevolezza, buonsenso, responsabilità e rispetto delle regole”.