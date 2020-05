Ancora niente allenamenti collettivi, in attesa di definire il protocollo

In Italia dopo il vertice con FIGC e medici, la Lega Serie A ha emesso un comunicato per aggiornare sulla situazione: “Sono stati analizzati i punti del protocollo difficilmente attuabili e sono state costruttivamente elaborate alcune integrazioni atte a risolvere problematiche oggettive. Vi è stata una generale condivisione delle proposte finali, formulate per garantire una ripresa in piena sicurezza degli allenamenti di gruppo, che verranno tempestivamente sottoposte al Ministro per le politiche giovanili e lo Sport, al Ministro della Salute e al CTS”. Insomma alcuni punti del protocollo sono abbastanza inattuabili, basti pensare al caso di giocatore colpito dal covid 19. Oggi tutta la squadra dovrebbe andare in quarantena, ma in un’ipotetica ripresa del campionato come si fa ad escludere dai giochi una squadra per 15 giorni? Una condizione assolutamente inattuabile sotto ogni punto di vista. La Germania ha ripreso, la Uefa andrà avanti con la fase finale ad agosto, ecco perché bisogna riprendere anche in Italia. Ad oggi la linea del Governo e di Spadafora è ancora molto indietro. C’è molta incertezza sui ritiri, sugli spostamenti, sulla gestione dei casi di positività, sono elementi che mettono in crisi la scelta di dover ripartire per poi fermarsi a metà. Intanto l’associazione calciatori ha dato il via alla creazione di un fondo che tuteli le categorie più svantaggiate a partire dai campionati di Lega Pro.

Detto questo oggi ancora niente allenamenti in gruppo. I giocatori delle squadre di Serie A continueranno a lavorare solo ed esclusivamente individualmente, almeno per ora. Il calcio resta nel limbo e non riapre, almeno per i prossimi giorni, poi forse a metà settimana qualcosa si muoverà. Il protocollo della Figc, su cui si è tanto discusso e che includeva tra l’altro il ritiro di 14 giorni, non è mai stato validato dopo le correzioni richieste dal Comitato tecnico scientifico. Non c’è ancora uno schema per ricominciare tutti insieme, ritiro o no, e si va avanti con le linee guida del governo per gli sport di squadra (arriveranno oggi) che non prevedono sedute con partitelle e contatti. Ci si può sì allenare a gruppetti, mantenendo la distanza di sicurezza e così faranno quasi tutti i club.