Scoppia nuovo focolaio Rom a Termoli: più 9 positivi. Roberti: “Li abbiamo subito isolati e sanificato il condominio”

Ci sono 10 positivi in più nell’ultima domenica prima delle tanto attese riaperture del 18 maggio. Di questi 9 sono di Termoli tutti appartenenti alla comunità dei rom. Dunque anche nella città adriatica è scoppiato un nuovo focolaio da Covid 19 che bisognerà capire se è collegato alla partecipazione all’ormai famoso funerale di Campobasso del 30 aprile, o se invece è legato ai due casi che già si erano registrati nella comunità rom di Termoli. I positivi salgono dunque a 12, con il paziente di 83 anni che venerdì si era sentito male e sottoposto a tampone è risultato poi positivo. Ora è ricoverato al Cardarelli nel reparto di Malattie Infettive. Dei nuovi 9 positivi, 8 appartengono a due nuclei familiari che vivono in una palazzina Iacp tra loro anche bambini, la nona persona vive con l’anziano ricoverato. Il sindaco di Termoli Francesco Roberti non appena ha saputo del nuovo focolaio in poco tempo con l’aiuto della Misericordia e in accordo con l’Asrem ha organizzato subito il trasferimento dei contagiati in un’unica abitazione e disposto l’immediata sanificazione del palazzo in cui vivono le due famiglie. “Come ho saputo del nuovo focolaio ci siamo subito attivati per isolare i contagiati dal resto della popolazione – ha commentato Roberti. Ho già chiesto all’Asrem di effettuare i tamponi a tutti i condomini che vivono nella palazzina Iacp e l’Asrem mi ha già comunicato che lunedì mattina alle 8 verranno effettuati i test a tutti i residenti. Quindi invito i condomini a farsi trovare a casa” ha concluso il sindaco. Nel frattempo aumentano i contagi anche nella vicina Vasto, dove 7 nuovi casi si aggiungono ai 14 registrati sempre nella comunità rom, i cui membri avevano partecipato al funerale di Campobasso.