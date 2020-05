Ripartenza, il messaggio del presidente Toma ai molisani: sarà dura ma ce la faremo

Domani riapriranno tutte le attività finora rimaste chiuse. Si apre così una fase importante. “C’è una gran voglia di ritornare ad una quotidianità che prima di questa pandemia nessuno era riuscito ad apprezzare fino in fondo – ha commentato il presidente della Regione Donato Toma in un messaggio rivolto a tutti i molisani – Dovrà essere una ripartenza filtrata dalla consapevolezza che non tutto potrà essere come prima, almeno per ora. Dovremo essere forti, attenti, concentrati, pazienti – ha aggiunto il governatore – Dovremo rispettare le distanze, usare la mascherina nei luoghi chiusi o dove il distanziamento non è possibile, lavarci spesso le mani, evitare gli assembramenti. Oggi abbiamo due certezze. La prima è che con questo virus dovremo convivere e che esso è sempre in agguato. La seconda è che la ricerca sta andando avanti. In me c’è amore verso questa terra, verso questa popolazione. E’ più che certo: insieme raggiungeremo la meta. Credetemi, ce la faremo!», ha concluso il governatore.