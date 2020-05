Isernia. Rissa a San Lazzaro: fermati due rom, carabiniere finisce al pronto soccorso

Due persone fermate e un carabiniere costretto a ricorrere alle cure mediche del pronto soccorso. Questo l’epilogo di una serata decisamente movimentata nel quartiere San Lazzaro, a Isernia. Le persone fermate dagli uomini dell’Arma sono di etnia rom. Il militare, a quanto sembra colpito da uno schiaffo, è stato medicato e dimesso. L’episodio si è verificato nella serata di sabato. Da quanto si è appreso i carabinieri, in zona per notificare alcuni provvedimenti, hanno visto alcune persone dialogare senza mascherine. Un militare si è fatto avanti per porre fine all’assembramento, invitando i presenti a indossare i dispositivi di sicurezza. Ne è nata una discussione animata, sfociata in un’aggressione. Sul posto sono subito arrivati i rinforzi. I due rom sono stati condotti in caserma per gli accertamenti di rito, mentre il militare dell’Arma che ha subito l’aggressione ha dovuto far ricorso alle cure dei medici del Veneziale.