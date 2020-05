Isernia. Richiesta degli universitari a Comune e Provincia: abbiamo bisogno di aule studio

Durante l’emergenza molti universitari che studiano in Molise oppure fuori regione sono stati costretti a tornare a casa. Ma ora per loro si sta creando un problema: gli appelli si avvicinano e non hanno un posto dove studiare, né possono tornare all’Università. A casa è complicato mettersi sui libri, visto che spesso ci sono altre persone con esigenze diverse. A Isernia, poi, il problema si avverte ancor di più. Ci sono solo due biblioteche: la comunale Michele Romano e la provinciale Mommsen, ma la capienza è davvero limitata. Per questo alcuni studenti hanno deciso di promuovere una petizione su Change.org, chiedendo al sindaco d’Apollonio e al presidente della Provincia Ricci di convertire alcuni edifici comunali e provinciali in aree studio. Di seguito la richiesta ufficiale pubblicata su Change.org: “Tra universitari che studiano in Molise e altri fuori sede che sono rientrati, la percentuale di studenti sul territorio durante questa emergenza Covid-19 è aumentata. Nella città di Isernia si contano solamente due biblioteche, la comunale Michele Romano e la provinciale Mommsen, entrambe con una capienza inferiore alle cinquanta unità di posti a sedere.

Di qui l’appello indirizzato alla cittadinanza per aiutarci a chiedere l’apertura di edifici comunali e provinciali da convertire in aree studio per gli studenti, nel rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento sociale necessarie disposte dal Governo.

Proposta che non ha solamente un carattere “emergenziale” ma si estende ad una visione di lungo periodo, nella speranza di fornire nuovi luoghi di aggregazione creativi per gli studenti tutti, fuorisede e non”. Per sostenere la petizione accedere al link: https://www.change.org/p/sindaco-giacomo-d-apollonio-isernia-piu-aule-studio-durante-l-emergenza-covid-19