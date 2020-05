Opportunità per pescaturismo e ittiturismo: la proposta di Aida Romagnuolo

Un’opportunità lavorativa da pescaturismo e ittiturismo rivolta agli imprenditori termolesi, in questo difficile momento economico. La consigliera regionale Aida Romagnuolo ha presentato una sua proposta di legge che ha lo scopo di dare un contributo al settore della pesca e del turismo, con un intervento che vuole aiutare le imprese locali a stare al passo con quelle delle altre regioni. Le due attività, infatti, qui in Molise non sono ancora praticate, perché manca l’autorizzazione da parte del capo compartimento marittimo. La proposta di legge chiede proprio questo. Si tratta anche di un’occasione di promozione delle bellezze del territorio. “Il pescaturismo – ha dichiarato la Romagnuolo – nell’ottica del “turismo responsabile”, consente di portare turisti a bordo dell’imbarcazione e mostrare loro l’attività professionale con escursioni della costa coinvolgendoli in molteplici attività con l’obiettivo di divulgare la cultura del mare e della pesca”. Un’attività che secondo la Romagnuolo permette ai pescatori di poter incrementare la loro economia senza tradire la cultura e la tradizione marinara, senza sfruttare in modo massiccio e distruttivo le risorse del mare, ma anzi favorendo il ritorno alle tecniche tradizionali legate al mondo della piccola pesca. E’ disciplinato il consumo di pietanze a bordo, cucinate secondo la tradizione marinara. La proposta spinge gli imprenditori anche verso l’ittiturismo, ossia la pesca professionale esercitata in forma singola, societaria e cooperativa, nella quale sono ricomprese le attività di ospitalità, di somministrazione di alimenti e bevande, di ristorazione, ma anche attività didattiche, ricreative e culturali. Sensibile ai problemi del mondo della pesca negli scorsi mesi la Romagnuolo aveva presentato una legge che prevedeva anche contributi per l’adeguamento delle attrezzature di bordo per lo smaltimento della plastica che restava imbrigliata nelle reti durante le battute di pesca.