Buona sanità al reparto di Medicina dell’ospedale San Timoteo: il grazie di una paziente del Basso Molise

“Sono stata ricoverata all’ospedale di termoli per una polmonite e febbre alta, in tempo di corona virus non è il massimo delle aspettative, la paura c’è. Effettuati due tamponi per scongiurare il virus, per fortuna con esito negativo, sono rimasta un giorno in medicina d’urgenza con le prime cure e diagnosi, poi sono stata spostata nel reparto di Medicina. Qui ho ricevuto cure, assistenza 24 ore su 24 dai medici, infermieri, oss e ho avuto modo di conoscere uno staff pieno di umanità, professionalità e simpatia. Per questo, non solo per me ma con tutti gli altri pazienti – e ne ho conosciuti – visto che mi hanno spostata di stanza due volte, voglio evidenziare che questo reparto funziona benissimo, è molto pulito e ogni anno offre assistenza a circa mille e cinquecento pazienti, anche oncologici. Al primario dott. Nicola Milano, ai dott. Del Vescovo, Patavino, Toma, Di Nardo, Letterio, Cordisco, Mineo e Traverso – spero non aver dimenticato nessuno – e a tutto il personale sanitario e non, i miei più sentiti ringraziamenti”.

Lettera firmata