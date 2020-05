Aci Sport Italia via libera per i test nel Rally

Il mondo delle quattro ruote riparte. La Giunta sportiva dell’ACI Italia ha approvato le procedure operative che permettono l’effettuazione dei test. Il movimento automobilistico nazionale e internazionale è pronto, con le giuste precauzioni sanitarie, alla fase due. Si riparte dal Rally, seguendo le indicazione previste per lo svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali, l’Aci Italia ha elaborato il rapporto “Lo sport riparte in sicurezza” redatto dal Coni in collaborazione con il politecnico di Torino. Via ai test individuali per i rally, in questa prima fase nell’abitacolo solo il pilota senza la presenza del navigatore. Sono ammessi ai test gli atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Coni, dal Cip e dalle federazioni sportive, in vista della loro partecipazione ai Giochi Olimpici o manifestazioni nazionali ed internazionali. Oltre ai piloti torneranno al loro lavoro e alla loro passione tutti gli operatori sportivi (meccanici, ingegneri, addetti ai lavori) che dovranno sempre indossare la mascherina, mantenere il distanziamento sociale e indossare i guanti protettivi. Anche i piloti, al di fuori della sessione di test, dovranno rispettare le misure di sicurezza. Ogni vettura in test avrà un massimo di 4 operatori sportivi, il test sarà consentito a un massimo di 15 vetture al giorno. Non riparte solo lo sport ma anche l’indotto industriale che gira intorno al movimento automobilistico: case automobilistiche, pneumatici, componenti per l’automotive e così via che svolgono un’attività di tipo lavorativo.