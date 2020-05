Studio siero epidemiologico, 51 i comuni molisani coinvolti. Cinquemila persone saranno chiamate a sottoporsi al test

54 second read

54 second read

54 second read

Share on Twitter

Share on Facebook

51 comuni molisani saranno coinvolti nello studio siero epidemiologico del ministero della Salute. Un campione di cinquemila persone che parteciperanno all’indagine, attraverso prelievo ematico per la ricerca di anticorpi anti Covid. Persone che saranno scelte per fasce di età, sesso e condizioni economiche. Tra i comuni ci sono anche Campobasso, Termoli e Isernia.

Gli operatori della Croce rossa nei prossimi giorni contatteranno i cittadini selezionati per acquisire il consenso all’esecuzione del prelievo.

A livello nazionale lo studio coinvolgerà 150 mila persone.