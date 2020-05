In Lega Pro insorgono Reggiana e Bari. Consiglio Federale fissato il 22 maggio

Sul calcio minore il prossimo Consiglio Federale, del 22 maggio, dovrà decidere quale sarà il futuro della Serie C: l’assemblea delle società ha votato per la promozione delle prime dei tre gironi (Vicenza, Monza e Reggina) e del Carpi, che sarebbe promosso grazie alla migliore media punti-partita (2,038). Un criterio che è stato rigettato dalla Reggiana (ferma a 2,037) e del Bari (2). Insomma siamo sul filo dei millesimi in base alla media punti ponderata, aggiungiamo noi che il merito sportivo non può premiare chi ha giocato meno partite. La Reggiana ha dichiarato di “poter vincere il campionato, con 11 partite alla fine ed un distacco di 6 punti dal Vicenza, con lo scontro diretto in casa”. Secondo la società di Reggio Emilia la strada da seguire in caso di sospensione è quella di disputare almeno i playoff. Sulla stessa linea anche il Bari. “il campo è giudice supremo. Non vogliamo favori o sfruttare situazioni, vorremmo guadagnarci sul campo la promozione” – così il presidente del Bari De Laurentis.

La Figc comunque non aderirà almeno per il momento alla richiesta della Lega Pro. Le posizioni sono distanti. La tesi di Ghirelli è sostenuta dal parere dei 60 medici sociali che hanno giudicato non applicabile il protocollo oltre al principio con cui stilare le classifiche nell’eventualità delle bocce ferme. In ogni caso, saranno scelti criteri identici per tutti i campionati, qui c’è un punto su cui l’orientamento federale è molto chiaro: niente blocco delle retrocessioni. Su questo, il no di Gravina sembrerebbe categorico.

Intanto nel decreto rilancio c’è la cassa integrazione per i calciatori che guadagnano fino a 50mila euro, una bella boccata d’ossigeno soprattutto per la C. E almeno su questo sono tutti d’accordo.