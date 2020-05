Campobasso, verso la riapertura. Cosap e Tosap, esonero fino al 31 ottobre. Semplificate procedure per occupazione di suolo pubblico

In vista dell’imminente riapertura di tutte quelle attività commerciali che sono rimaste chiuse in questi due mesi di lockdown, riapertura prevista a partire dal 18 maggio, la Giunta comunale di Campobasso ha approvato una delibera che contiene una serie di provvedimenti in favore dei gestori di bar e ristoranti che verranno da subito messi in campo per consentire l’ampliamento e la dislocazione all’aperto delle superfici commerciali dei locali interessati. Il tutto per favorire la ripresa delle attività e di rendere più sicuro e tranquillo l’accesso dei cittadini alla fruizione di servizi, peraltro essenziali anche dal punto di vista della rinascita dei contatti sociali. Erano stati gli stessi esercenti, qualche settimana fa, ad organizzare una manifestazione simbolica in piazza per chiedere il sostegno dell’amministrazione comunale per poter ripartire. “Grazie a questa delibera – ha spiegato l’assessore alle Attività produttive, Paola Felice – non ci saranno, in linea generale, limiti quantitativi alle superfici occupabili, se non quelli connessi a principi di ragionevolezza, proporzionalità, senso civico e buon senso”. Altro passaggio fondamentale della delibera riguarda Cosap o Tosap, per l’occupazione del suolo pubblico che non saranno dovuti fino al 31 ottobre 2020. Intanto l’amministrazione sta ragionando insieme agli stessi esercenti sulla definizione degli orari, in attesa di un provvedimento da parte della Regione che renderebbe di fatto più chiaro ed omogeneo il quadro per tutti i comuni del nostro territorio.