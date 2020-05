Venafro. San Nicandro, processione annullata. Domenica messa in streaming dall’Annunziata

Come facilmente prevedibile, causa covid 19 e per evitare assembramenti e pericoli di contagi (le stesse motivazioni che quasi sicuramente porteranno all’annullamento anche delle tradizionali e partecipatissime festività patronali del 16, 17 e 18 giugno in onore dei Santi Martiri Nicandro, Marciano e Daria, nonostante le iniziative popolari perché tanto non avvenga), come previsto -si scriveva- non si terrà a Venafro la storica processione di domenica prossima 17 maggio (h 6.00 dell’alba) col Busto argenteo di San Nicandro. Il rito da sempre apriva il “Mese di San Nicandro”, cioè i trenta giorni di preghiere e celebrazioni quale preparazione spirituale al trittico festivo del mese successivo. Quest’anno per la prima volta nella storia religiosa della città tale apertura sarà sostituita nella stessa giornata di domenica 17 maggio (h 11,00) dalla Santa Messa in onore dei Santi Martiri Nicandro, Marciano e Daria nella Chiesa dell’Annunziata, ovviamente senza la presenza di fedeli, rito presieduto dal Parroco Don Gian Luigi Petti e trasmesso in diretta streaming sulla pagina face book “Oratorio Mons. Armando Galardi”. Dalla stessa Parrocchia del centro storico venafrano fanno sapere che, se si raggiungeranno le mille iscrizioni al canale You Tube “Parrocchia S. Simeone Venafro”, sarà possibile assistere al rito in diretta streaming anche su tale canale You Tube. La città quindi si appresta a vivere in maniera diversa dal passato i propri storici appuntamenti religiosi, sociali e civili. Ma lo farà, ne siamo certi, con la compostezza di sempre, giusta la millenaria cultura popolare venafrana.

Tonino Atella