Sanginario “Pronti per la nuova stagione”

Mister Sanginario, il campionato va verso la conclusione, che dovrebbe essere ratificata lunedì 25 maggio, cosa pensi a riguardo? Beh, una fase di stallo che non giova sicuramente alle società e al sistema Futsal in generale, in quanto credo che una decisione andava presa il prima possibile per mettere un paletto sul campionato. Oramai credo che sia le spalle per tutti e in tal senso si deve Iniziare a programmare in sicurezza la stagione 2020 2021.

Stagione molto positiva per voi, siete andati ben oltre le aspettative di inizio campionato conquistando la salvezza con largo anticipo … Assolutamente si la vittoria di Barletta ha consacrato la nostra salvezza sul campo. In realtà abbiamo fatto tutto un campionato in zona play-off ma come spesso ho detto per salvarsi in questa categoria bisognava lottare per i play-off per puntare una salvezza tranquilla e così è stato.

Dopo la partita di Barletta avete iniziato a programmare il futuro, quando si ripartirà quali saranno le novità per il CLN Cus Molise? Beh sostanzialmente novità grosse non ce ne saranno cercheremo di confermare la rosa attuale e puntellare la squadra senza fare il passo più lungo della gamba. Questo perché sappiamo che l’emergenza sanitaria, che è ancora in corso, avrà ripercussioni non solo a livello di salute ma sicuramente anche a livello economico. Senza follie cercheremo, con molti ragazzi del posto e qualche straniero, di poter fare un’ottima figura anche il prossimo anno.

Per la nuova stagione possiamo sicuramente dire che si ripartirà da Mattheus Barrichello confermi?Barrichello ha un triennale con noi, la voglia del ragazzo è quella di restare. Siamo in attese delle conferme ufficiali per il semplice fatto che aspettiamo un comunicato ufficiale dalla divisione che attesti la conclusione del campionato 2019-2020, per partire appunto con le conferme della prossima stagione. Ovviamente tra le prime riconferme c’è sicuramente il nome di Mattheus Barichello.



Quanto a tuo avviso potrà influire l’emergenza sanitaria sui conti delle società e sullo spettacolo del futsal? Ci sono due ordini di riflessioni, la prima è quella relativa alla sicurezza. La sicurezza sia dei giocatori ,sia negli allenamenti e sia per il pubblico nelle partite, questo sicuramente non gioverà allo spettacolo. L‘altro ordine di problema è quello economico che inevitabilmente si porta dietro un’emergenza sanitaria che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo. Ovviamente le società che sopravviveranno saranno quelle che hanno saputo fare negli anni di necessità virtù. Società fatte di piccoli passi, quelli che abbiamo sempre fatto noi, quindi da un punto di vista vedo anche una possibilità in più in questa emergenza. Riesco a vedere anche un vantaggio, speriamo comunque che sia sempre il campo poi a darci i verdetti, lavoriamo come ogni anno sperando che prima di tutto passi questa emergenza sanitaria che ci ha costretto ai box e prima possibile abbiamo voglia di ripartire e di fare bene