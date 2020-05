Le date possibili per riprendere il campionato di serie A

La speranza c’è, si va avanti per la ripartenza della Serie A. Segnaliamo quattro date per tentare di ripartire:

Il 18 maggio ricominceranno gli allenamenti di gruppo in serie A.

Il 20 maggio si riunirà il Consiglio Federale.

Il 25 maggio non è più il termine ultimo per comunicare alla Uefa le modalità di ripresa del campionato.

Il 13 giugno è il giorno indicato dall’Assemblea di Lega in cui tornerebbe in campo la Serie A.

La data del 18 maggio, lunedì prossimo, è stata ufficializzata dal ministro dello Sport Spadafora, durante un’informativa alla Camera. La Figc ha accolto tutte le osservazioni del Comitato Tecnico Scientifico riadattando il proprio protocollo, e quindi consentendo di poter riprendere il 18 maggio gli allenamenti. Il nuovo protocollo prevede per la prima delle due settimane di ritiro, sedute con gruppi formati al massimo da 8 giocatori, con allenatore e staff tecnico in mascherina e guanti. Inoltre, qualora, durante il periodo di quarantena volontaria, ci sia un caso di accertata positività al Covid-19, si dovrà provvedere all’immediato isolamento del soggetto interessato e tutti gli altri componenti del gruppo dovranno non avere contatti con qualsiasi altro soggetto esterno per 14 giorni.

Per il 20 maggio Gravina convocherà il Consiglio Federale per studiare il piano. Poi il 13 giugno. La data piu’ importante. È il sabato che la Lega ha proposto come quello in cui la Serie A dovrà tornare in campo, sempre che arrivi l’ok del Governo. Nel caso, si riprenderà dalla ventisettesima giornata, quella di Atalanta-Lazio e Bologna-Juventus, con ultima giornata il 2 agosto. Recuperi il 17 giugno, finale di Coppa Italia il 22 luglio. Se nelle prossime settimane il 13 giugno verrà confermato in maniera definitiva, non è da escludere che il ritiro che inizierà il 18 maggio per l’inizio degli allenamenti, venga prolungato fino alla prima di campionato, su indicazione del Comitato Tecnico Scientifico.