Campobasso, nuova ordinanza del sindaco per controlli su due quartieri per il rispetto della quarantena

Sale a 6 il numero dei quartieri di Campobasso sui quali saranno intensificati i controlli delle forze dell’ordine per il rispetto degli obblighi imposti dalla quarantena. Il sindaco Roberto Gravina ha infatti firmato una nuova ordinanza che dispone l’intensificazione delle attività di vigilanza e controllo sui quartieri di contrada colle delle api – zona industriale e contrada macchie. Gli altri quartieri già attenzionati sono il centro storico, fontana vecchia, cep-Campobasso nord, quartiere San Giovanni.

Si tratta di zone nelle quali vivono famiglie rom, sottoposte a restrizioni domiciliari perché risultate positive al virus o perché in attesa di essere sottoposte a tamponi. Una ulteriore precauzione per limitare il contagio all’interno di un cluster che al momento conta 86 positivi al coronavirus. I controlli saranno effettuati dalla polizia locale e i trasgressori saranno puniti con una sanzione che va daun minimo di 400 fino a tremila euro.

Intanto l’amministrazione comunale, oltre ad aver richiesto all’Asrem tamponi per tutte le persone che appartegono alla comunità rom, ha anche chiesto la collaborazione dello Iacp e agli amministratori dei condomini per ottenere gli elenchi degli inquilini che abitano nelle palazzine all’interno delle quali ci sono casi positivi, affinché tutti siano sottoposti a tampone. “La struttura dei servizi sociali sta funzionando a pieno ritmo – ha spiegato il sindaco – sia per quanto riguarda il servizio di consegna a domicilio della spesa alimentare che per quello dei medicinali. La comunità cittadina sta vivendo questa seconda fase con la stessa attenzione con la quale ha affrontato la prima, gestendo le preoccupazioni e le difficoltà scaturite da questo periodo emergenziale con senso di responsabilità che sarà estremamente utile anche nelle prossime settimane, quando molte attività commerciali via via riapriranno”, ha concluso Gravina.