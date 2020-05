Buoni spesa per l’emergenza Coronavirus, il Comune di Castelmauro pubblica un nuovo avviso. L’intento dell’amministrazione comunale guidata da Flavio Boccardo è quella di consentire la presentazione delle istanze a tutti i cittadini in stato di necessità. Non dovranno presentare la domanda i beneficiari del primo avviso pubblico, in quanto la seconda erogazione sarà elargita anche per il mese di aprile, attraverso la presentazione di una autocertificazione che confermi la situazione economica familiare precedentemente dichiarata. I buoni spesa sono spendibili esclusivamente negli esercizi commerciali presenti sul territorio comunale e riportati nell’elenco pubblicato sul sito internet del Comune. I buoni, con validità fino al 30 giugno 2020, non sono cedibili e non possono essere convertiti in denaro. Le istanze possono essere inoltrate via e-mail a segreteria@comune.castelmauro.cb.it, via Pec a comune.castelmauro@pec.leonet.it o in alternativa inserire nell’urna posta all’ingresso del Comune entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 18 maggio 2020.