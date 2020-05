Coronavirus, tutti negativi i tamponi processati dall’Asrem per gli ospiti e i dipendenti della Casa di riposo, Fondazione Sant’Antonio di Padova di Trivento. La nota tanto attesa dell’Azienda sanitaria è giunta nella mattinata di oggi, 13 maggio 2020, e a darne notizia è il presidente della residenza per anziani, Alberto Meo, “ora possiamo dire che i tanti sacrifici fatti fin ora sono stati ricompensati con questo risultato – afferma il presidente Meo – il lavoro di prevenzione messo in atto ha portato agli agognati esiti negativi dei tamponi ma questo non ci deve far trastullare sugli allori – aggiunge Meo – dobbiamo continuare a mantenere alta la guardia, il rischio di contagio ancora persiste e le cronache regionali, purtroppo, ce lo confermano. Andiamo avanti in questa direzione, chiediamo ancora ulteriori sacrifici e portiamo sempre a mente che il massimo che si può fare contro questo nemico invisibile potrebbe rilevarsi anche non sufficiente. Ringrazio comunque tutti i collaboratori – chiude Meo – i parenti degli ospiti e gli ospiti stessi per gli sforzi e le privazioni che si sono rese necessarie”.