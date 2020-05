Stalking nei confronti della sua ex, il giudice impone il divieto di avvicinamento

Non potrà più avvicinarsi alla donna con la quale aveva avuto in passato una relazione e che poi ha a lungo molestato. E’ accusato di stalking aggravato un uomo della provincia di Campobasso nei confronti il giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta del procuratore Nicola D’Angelo. L’uomo pedinava la donna, seguendola non solo sotto casa o al lavoro ma anche quando usciva con le amiche, ed era arrivato a comportamenti violenti come lanciare un tronco di legno contro la finestra dell’abitazione della vittima. Lei, terrorizzata dalla persecuzione subita, si è quindi rivolta ad un centro antiviolenza. “La vicenda in questione – ha commentato il procuratore D’Angelo – rappresenta una tipo di delitto sempre più frequente negli ultimi anni e il cui contrasto capillare, tra gli obiettivi della nostra procura – è doveroso e necessario anche allo scopo di prevenire reati più gravi”.