Sibilia “Quasi impossibile tornare a giocare”. Intanto il mister del Foggia “Festeggeremo a breve la serie C”

Poche news in merito alla serie D. Negli ultimi giorni le attenzioni sul calcio sono rivolte al nuovo protocollo del Comitato Tecnico Scientifico per la ripresa del campionato di serie A ed eventualmente a seguire per quello di serie B. A tal proposito notizia di questa mattina, il CTS ha deliberato sulla “clausura” per le squadre di serie A. Obbligatori 15 giorni di ritiro forzato per tutte le componenti: giocatori, staff tecnico, magazzinieri, personale sanitario e tutti coloro che gravitano intorno al ritiro. Come detto non ci sono news rilevati, la Lega Pro ha chiesto la chiusura del campionato, il prossimo Consiglio Federale delle Figc sembra, tuttavia, orientato a rigettare almeno per il momento la proposta di Ghirelli. In serie D registriamo un nuovo intervento del presidente Sibilia, in merito alla possibilità di riprendere o meno i campionati. La sensazione è che ci sarà l’inevitabile sospensione, anche se non ci sono certezze in merito a quali alle decisioni sui verdetti della stagione. “La decisione? Subito dopo il Consiglio federale, che spero venga convocato al più presto quello direttivo, dopo quello rinviato dell’8 maggio. Ho sempre coltivato la speranza di poter concludere la stagione in campo, ma allo stesso tempo non ho mai nascosto le difficoltà per le nostre società di attuare le misure di sicurezza richieste dall’emergenza sanitaria. Il tempo sta passando inesorabilmente e credo sia quasi impossibile per i Dilettanti pensare di tornare a giocare. La speranza è che non ci siano tanti ricorsi perché sento molte società pronte ad adire alle vie legali” così nel suo intervento Sibilia, che ha poi proseguito: “Aiuti dal Governo? Spadafora ha confermato fondi per 400 milioni, considerati i nostri numeri importanti penso che una buona fetta sia destinata a noi”.

Intanto il Foggia Calcio festeggia 100 anni di storia. La notizia, centenario a parte, riguarda le parole del mister dei diavoli rossi Ninni Corda. Ricordiamo che l’interruzione del campionato ha interrotto il tentativo di rimonta dei rossoneri, arrivati a meno 1 dal Bitonto e con lo scontro diretto da giocare allo stadio “Zaccheria”. Il blocco dei ripescaggi imposto dalla C costringerebbe i rossoneri ad una permanenza forzata in D. Condizione che non spaventa il tecnico che ha detto: “Sono fiero ed onorato di essere l’allenatore nell’anno del centenario. Festeggeremo assieme quanto prima la serie C”. Insomma Corda può essere un veggente del prossimo futuro oppure, cosa più probabile, ha riportato delle rassicurazioni sulla presenza del Foggia nel prossimo campionato di serie C. Una condizione analoga a quella del Campobasso calcio, secondo in classifica nel girone F di serie D.