Scuola Regionale dello Sport Molise e UNIMOL via alla formazione on-line

Lo sport in Italia è ancora fermo. Molte federazione hanno sospeso tutte le attività, altra come il calcio stanno ancora discutendo sulla stagione 2019/2020 ufficialmente in corso. Se non possiamo parlare di sport giocato possiamo, però, parlare di formazione. Ad inizio pandemia sono state sospese tutte le lezioni, pian piano si è tornati alla “normalità” con la didattica on-line. La Scuola Regionale dello Sport Molise – in collaborazione con l’Università degli Studi del Molise – Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute – Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive, ha organizzato un Corso di Formazione per Tecnici Sportivi (Parte generale) per l’anno 2020. ( QUI IL LINK: http://molise.coni.it/molise/molise/notizie/news-molise/16111-corso-di-primo-livello-per-tecnici-sportivi-parte-generale-anno-2017.html )



I corsisti conseguiranno il titolo di operatori sportivi delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate. Le iscrizioni scadono il 17 maggio 2020 ( CLICCA PER ISCRIVERTI: http://molise.coni.it/molise/scuola-regionale/corsi/corso/3235-Corso_per_Tecnici_di_Primo_Livello_ )