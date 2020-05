Iniziati i lavori di messa in sicurezza del ponte sul torrente Rivo. Corallo: Trivento riparte dopo l’emergenza

Iniziati i lavori di messa in sicurezza del ponte sul torrente Rivo. Dopo il nubifragio dello scorso mese di marzo, la struttura che permette il collegamento dal centro urbano alle contrade di Cerreto, Querciapiana, Casale san Felice, Boragne, Macchialaccavone e Santaniello, ha ceduto alla forza delle acque del torrente Rivo, creando non pochi disagi ai residenti. Non appena iniziata la Fase 2, dell’emergenza Coronavirus, con la riapertura dei cantieri, l’amministrazione comunale di Trivento ha dato priorità a questo intervento, nonostante l’esiguità delle risorse finanziarie disponibili, “avevamo chiesto un intervento economico della Regione Molise – fa sapere il sindaco Corallo – ma l’esito è stato negativo. Per noi l’intervento non poteva attendere ulteriore tempo e grazie all’Ufficio Tecnico comunale, Ufficio Ragioneria e il Segretario comunale, siamo riusciti a reperire le risorse necessarie per la messa in sicurezza dell’opera. A loro va il mio ringraziamento – aggiunge Corallo – nonostante la modalità di lavoro in smart working, le figure professionali in parola hanno dato prova di competenza ed affidabilità, anche in questa occasione. A ciò aggiungo che solo pochi giorni fa abbiamo portato a termine anche il campo sportivo comunale, sono questi segnali incoraggianti di ripartenza che fanno ben sperare a tutta la comunità triventina”.