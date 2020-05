Via libera alla ripresa della Premier League. In Italia “Serve ancora tempo per decidere”

Il Governo inglese dà l’ok alla ripresa del calcio. Dall’1 giugno gli eventi sportivi potranno essere disputati, ovviamente a porte chiuse: è questa la linea definitiva dettata in Inghilterra. La possibile data per la ripresa della Premier League è il 12 giugno, Boris Johnson ha dato l’ok alla Premier League per ricominciare a porte chiuse a partire dall’1 giugno in poi. Il via libera del governo fa sì che ora i club del massimo campionato inglese possano decidere in autonomia quando ripartire e la data favorita resta il 12 giugno. Oggi le società della Premier League si riuniranno in call conference, per dare il là alle iniziative congiunte per la ripresa del campionato di calcio. Infine per tornare alle partite con il pubblico sugli spalti, secondo le stime del governo britannico, occorrerà almeno un anno.

In Italia il Comitato Tecnico Scientifico chiede delle modifiche vincolanti al protocollo della FIGC. Ad esempio se c’è un giocatore positivo tutta la squadra e lo staff devono andare in quarantena per due settimane senza contatti esterni, inoltre i medici si devono assumere la responsabilità sull’attuazione del protocollo, fermo restando che i tamponi non vengano sottratti alla disponibilità di altri cittadini. Se la FIGC accetterà questi cambiamenti, dal 18 maggio potranno riprendere gli allenamenti. Sul campionato si è espresso Spadafora “Avremo bisogno di un’altra settimana per vedere la curva del contagio e poi capiremo se si potrà riprendere”, insomma siamo ancora in alto mare.