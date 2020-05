L’appello dei titolari delle autoscuole: dimenticati dal governo, ma diamo lavoro a tante persone

Non solo bar, ristoranti, parrucchieri ed estetisti. Tra le attività in forte sofferenza ci sono anche le autoscuole, ma qualcuno sembra averle dimenticate. Nessuno ne parla quando si illustrano le misure per rilanciare l’economia. Mentre per quanto riguarda la cassa integrazione e bonus in molti casi si registrano pesanti ritardi. In Molise sono circa 50 le autoscuole attive e danno lavoro a un buon numero di dipendenti, ha sottolineato Gaetano Innosa, titolare di un’autoscuola a Isernia. Salvo imprevisti, le autoscuole dovrebbero riaprire all’inizio della prossima settimana. Ma per farle ripartire occorrono attenzione e aiuti concreti da parte del Governo e della Regione. In ballo c’è il futuro lavorativo di molte persone. Si parla di circa 300 persone.