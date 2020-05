Giovancarmine Mancini: “Allarme contagio tra i Rom di Isernia”

“Ci sono Rom a Isernia che sembrano già presentare la sintomatologia del Coronavirus. Tamponi subito e per tutti ”.

L’allarme, che sicuramente scatenerà l’ennesima bufera di polemiche sui Social, è stato lanciato su Fb dal consigliere comunale di Isernia Giovancarmine Mancini. Queste le sue parole:

“Amici miei, non vorrei creare allarmismi, ma vivendo la mia città e la mia regione in prima linea e avendo notizie fondate e preoccupanti, mi corre l’obbligo di utilizzare questo spazio per chiedere a viva voce a differenza di altre flebi, deboli e servizievoli che vengano sottoposti a tampone i Rom e i loro familiari residenti ad Isernia che avendo avuto contatto con i Rom di Campobasso possono essere positivi al Covid-19. Prioritariamente quelli che, sembra, già ne presentano la sintomatologia. Mi sto attivando come sempre anche utilizzando altri mezzi. Per rivestire ruoli pubblici bisogna esserne capaci. Non basta fare i lecchini ed essere designati…”.