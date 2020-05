Coronavirus, un altro rom di Campobasso positivo: due nuovi ricoveri a malattie infettive, paziente di Portocannone trasferito in terapia intensiva

Un nuovo positivo oggi in Molise su 215 tamponi processati nelle ultime ore. Si tratta di un altro Rom di Campobasso. Altri due rom ricoverati in malattie infettive a Campobasso e un paziente, il 60enne di Portocannone, trasferito in terapia intensiva. Salgono dunque a 13 i ricoverati al Cardarelli, di cui uno, appunto, in terapia intensiva. Complessivamente sono 230 gli attualmente positivi. 384 i contagiati dall’inizio dell’emergenza su 9506 tamponi. Restano 111 i pazienti guariti.

Sono 73 i rom attualmente positivi a Campobasso.