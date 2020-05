Da oggi , 11 maggio, alle ore 12, al 15 maggio, parte la settimana di orientamento online. Vicini subito e insieme: l’invito a maturandi, aspiranti matricole, famiglie, scuole e docenti per far conoscere l’offerta formativa, i servizi offerti agli studenti, le strutture universitarie e le opportunità di periodi di studio e specializzazione all’estero.

L’apertura di Open Week, con la live del Rettore, Prof. Luca Brunese, in streaming sul sito web di Ateneo, su YouTube e Facebook, sugli aspetti generali e sulle strategie e prospettive future dell’Ateneo.

A seguire, sempre live, la presentazione “Perchè UniMol” a cura dei Delegati all’orientamento e ai rapporti con la scuola, sull’offerta formativa, sui singoli corsi di studi e in merito a una scelta consapevole in rapporto alle opportunità di studio e alla qualità dei nostri servizi.

Per seguire gli eventi live e la programmazione video

– link Facebook: www.facebook.com/UniMolise

– link YouTube: www.youtube.com/unimolise

– link Diretta streaming Unimol: http://webtv.unimol.it/live/live.htm

I video di presentazione dei corsi di laurea saranno disponibili su YouTube con la modalità première (la funzione della piattaforma che consente di interagire in tempo reale con i creatori dei contenuti) in questo modo gli interessati potranno interfacciarsi con docenti, ex studenti e personale.