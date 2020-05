Prove di riapertura al poliambulatorio di Termoli, dove da questa mattina è stata allestita in via sperimentale una tenda filtro, messa a disposizione gratuitamente dall’associazione Cives, dove un infermiere del distretto, uno volontario della Cives e un altro della Val Trigno, regolano l’entrata alla struttura di via del Molinello, dove in questo periodo di emergenza Covid è stato spostato il punto prelievo e il ritiro referti, è attivo inoltre il Sert e il centro di prenotazione. All’ingresso agli utenti, ma anche ai dipendenti, viene rilevata la temperatura e viene fornito un gel per la sanificazione delle mani. In caso di necessità c’è a disposizione un saturimetro per la misurazione dell’ossigeno nel sangue, con relativa intervista nell’area della tenda in caso di temperatura oltre i 37 gradi e mezzo. C’è un percorso per entrare e un percorso per uscire che gli utenti fanno ancora un po’ di fatica a seguire, ma con un po’ di pazienza e soprattutto senza avere fretta ci si può abituare. Una settimana di rodaggio, dunque, in vista della riapertura alle visite ambulatoriali della struttura di via del Molinello che fa parte del distretto sanitario di Termoli guidato dal dottor Giovanni Giorgetta. In questi giorni la tenda filtro sarà operativa dalle 7,30 alle 14, dal 18 maggio farà orario continuato dalle 7,30 alle 18,30.